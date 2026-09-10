Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчина возле магазина хвастался гранатой в руках, а затем бросил ее и она взорвалась.

Полицейские задержали фигуранта. Им оказался 33-летний военнослужащий в статусе СОЧ, житель этого села. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как выяснилось – граната, которую он бросил, была учебной. В результате происшествия никто не пострадал.

Следователи квалифицировали действия задержанного по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и дополнительно инкриминируют ст. 407 (самовольное оставление воинской части) УК Украины.

Фигуранта поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, в Одесской области пьяный военный в СОЧ стрелял в тещу из автомата. Женщина получила тяжелые проникающие огнестрельные ранения. У мужчины изъяли арсенал оружия.