В Днепре россияне атаковали склады Лакомки и Millennium: продукция уничтожена

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В результате российского удара в Днепре полностью уничтожен складской комплекс компании "Лакомка". В пожаре была потеряна продукция, которая в ближайшее время должна была поставляться по магазинам по всей стране.

Об этомсообщила компания "Лакомка", передает RegioNews.

У компании извинились перед покупателями и партнерами. Отмечается, что после попадания произошел пожар, охвативший весь состав.

"В ближайшее время нашего мороженого может не быть на полках. Враг может уничтожить имущество или стены, однако ему никогда не уничтожить нашу стойкость и Ваше доверие к нам", - говорят в компании.

Также было сделано заявление в компании Millennium. Отмечается, что в результате удара россиян поврежден складской комплекс с продукцией производителя. Часть продукции утрачена, поэтому возможны перебои со снабжением.

"Из-за потери части готовой продукции в ближайшее время возможны временные перебои со снабжением отдельных позиций. Но для нас самое главное, что люди в безопасности", - говорят в компании.

Напомним, ранее в Харькове в результате российской атаки повреждены составы издательства "Утро". На месте загорелся пожар, в том числе горят книжные запасы и учебники.