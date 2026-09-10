В Полтавской области обезвредили неразорванные боевые части российских ракет
На территории Полтавской области после российской атаки обнаружили неразорвавшиеся боевые части ракет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Боеприпасы представляли смертельную угрозу местным жителям.
Взрывотехники обезвредили и транспортировали боевые части вражеских ракет на специальную площадку для дальнейшего контролируемого подрыва.
Полицейские напоминают: в случае обнаружения подозрительных предметов нельзя к ним приближаться или трогать – о находке следует сразу сообщать по номеру 102.
Напомним, ранее в Кировоградской области уничтожили две боевые части российской ракеты массой около 400 килограммов каждая.
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