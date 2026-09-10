Фото: полиция

На территории Полтавской области после российской атаки обнаружили неразорвавшиеся боевые части ракет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Боеприпасы представляли смертельную угрозу местным жителям.

Взрывотехники обезвредили и транспортировали боевые части вражеских ракет на специальную площадку для дальнейшего контролируемого подрыва.

Полицейские напоминают: в случае обнаружения подозрительных предметов нельзя к ним приближаться или трогать – о находке следует сразу сообщать по номеру 102.

Напомним, ранее в Кировоградской области уничтожили две боевые части российской ракеты массой около 400 килограммов каждая.