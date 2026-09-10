Четыре удара по Краматорску: получили ранения 16 человек
В четверг, 10 сентября, в период с 10:44 до 11:00 россияне нанесли четыре удара по Краматорску в Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
Попадания зафиксированы вблизи образовательных учреждений и возле многоэтажки.
Известно о 16 раненых. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
На местах работают экстренные и профильные службы.
Окончательные последствия атаки и тип использованного врагом вооружения устанавливаются.
Напомним, 10 сентября российский дрон упал на территорию АЗС в Киеве. Пострадали четыре человека.
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