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10 сентября 2026, 13:17

Четыре удара по Краматорску: получили ранения 16 человек

10 сентября 2026, 13:17
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Фото: ОВА
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В четверг, 10 сентября, в период с 10:44 до 11:00 россияне нанесли четыре удара по Краматорску в Донецкой области

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

Попадания зафиксированы вблизи образовательных учреждений и возле многоэтажки.

Известно о 16 раненых. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На местах работают экстренные и профильные службы.

Окончательные последствия атаки и тип использованного врагом вооружения устанавливаются.

Напомним, 10 сентября российский дрон упал на территорию АЗС в Киеве. Пострадали четыре человека.

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