Инфляция в Украине: коммуналка и продукты выросли в цене

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Потребительские цены за август в Украине выросли на 0,1% по сравнению с июлем. При этом в годовом измерении инфляция подскочила до 8,1%.

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В августе в Украине подорожали коммунальные услуги и транспорт. В частности, водоснабжение выросло в цене на 16,8%, а канализация – на 16,7%. Топливо и масла прибавили в цене 8,1%: в результате подорожал проезд в автодорожном транспорте на 6,6%.

Продукты тоже подорожали. В частности, яйца выросли в цене на 4%, рыба – на 1,6%. Овощи при этом подешевели на 18,3%, а цены на фрукты упали в цене на 12%.

На 2,5% снизилась стоимость одежды и обуви. В то же время, цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились – на 1,5%.

Напомним, российские оккупанты в последнее время активно атакуют украинский бизнес. В частности, супермаркеты и склады с продуктами. Представители отрасли рассказали, повлияет ли это на ценовую политику.