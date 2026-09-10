17 тысяч хасидов уже в Украине: паломники массово направляются в Умань

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В Украину уже прибыли около 17 тысяч паломников-хасидов, следующих в Умань на празднование еврейского Нового года – Рош ха-Шана, несмотря на угрозу российских обстрелов

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире "Утро.LIVE" , передает RegioNews.

По его словам, основной поток паломников следует через пункты пропуска, смежные с Молдовой. В частности, через пункт пропуска "Старокозаче", который 9 сентября подвергся атаке РФ.

Тем временем в Виннице паломников, следующих в Умань, развозят с железнодорожного вокзала микроавтобусами с надписью "ВСУ", сообщают местные паблики.

Паломники направляются в Умань, где будут отмечать Рош ха-Шана.

Справка: Рош ха-Шана – еврейский Новый год, один из главных праздников в иудаизме. Его отмечают в течение двух дней в начале месяца тешрей по еврейскому календарю, обычно в сентябре или начале октября.

Ежегодно в Умань Черкасской области на Рош ха-Шана приезжают тысячи паломников-хасидов, чтобы посетить могилу раввина Нахмана – основателя брацлавского хасидизма.

Напомним, в Умани Черкасской области с 4 по 17 сентября из-за празднования Рош ха-Шана ввели особый режим въезда, выезда и передвижения по городу. Всё для обеспечения безопасности паломников и местных жителей.