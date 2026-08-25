РФ бьет по составам супермаркетов: в METRO и Эпицентре рассказали, будет ли подорожание

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Российские оккупанты в последнее время активно атакуют украинский бизнес. В частности, супермаркеты и склады с продуктами. Представители отрасли рассказали, повлияет ли это на ценовую политику

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Наибольшие проблемы возникают с товарами, имеющими короткий срок годности. В частности мясо, морепродукты, яйца, свежие овощи и фрукты. В "Фокстроте" называют уязвимым товаром крупногабаритную и среднегабаритную технику, в частности холодильники, стиральные машины, пылесосы, мультипечи и телевизоры.

Дело в том, что такие товары нуждаются в более сложной логистике и больших складских площадях.

"Наибольшее влияние логистических расходов прогнозируемо может ощутить крупногабаритная бытовая техника. По текущим оценкам, закупочные цены в этой категории могут возрасти примерно на 7 - 11%. Для среднегабаритной техники – мультипечей, пылесосов, грилей, кухонной техники – потенциальное удорожание из-за военных рисков оценивается на уровне 4 – 7%", - говорит Юрий Полищук, СЕО "Фокстрот".

В "Эпицентре" отмечают, что компания не планирует искусственно повышать стоимость товаров только из-за последствий атак. Однако цены могут влиять другие факторы. К примеру, курс валют, логистика или стоимость энергоносителей.

В METRO также отмечают, что сейчас сложно назвать одну категорию, которая гарантированно подорожает больше всего. По словам представителей сети, многое будет зависеть от ситуации с производителями и логистикой.

Напомним, ранее в Харькове в результате российской атаки повреждены составы издательства "Ранок". На месте загорелся пожар, в том числе горят книжные запасы и учебники. Также в результате российского удара в Днепре полностью уничтожен складской комплекс компании "Лакомка". В пожаре была потеряна продукция, которая в ближайшее время должна была поставляться по магазинам по всей стране. В частности, в компании Metro сообщали об уничтожении части запасов товаров.