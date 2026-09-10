Інфляція в Україні: комуналка та продукти зросли в ціні

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Споживчі ціни за серпень в Україні зросли на 0,1%, якщо порівнювати з липнем. При цьоум у річному вимірі інфляція підскочила до 8,1%

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

За серпень в Україні подорожчали комунальні послуги та транспорт. Зокрема, водопостачання зросло в ціні на 16,8%, а каналізація – на 16,7%. Паливо та мастила додали у ціні 8,1%: в результаті подорожчав проїзд у автодорожньому транспорті на 6,6%.

Продукти також подорожчали. Зокрема, яйця зросли в ціні на 4%, риба - на 1,6%. Овочі при цьому стали дешевшими на 18,3%, а ціни на фрукти впали в ціні на 12%.

На 2,5% знизилася вартість одягу та взуття. Водночас ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися – на 1,5%.

Нагадаємо, російські окупанти останнім часом активно атакують український бізнес. Зокрема, супермаркети та склади з продуктами. Представники галузі розповіли, чи вплине це на цінову політику.