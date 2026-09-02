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02 сентября 2026, 23:35

В Украине цены на популярную ягоду бьют исторические рекорды

02 сентября 2026, 23:35
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Фото из открытых источников
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В Украине популярная ягода превратилась в "золотой товар". Цены растут и бьют рекорды

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Закупочная стоимость малины для переработки в 2026 году достигла беспрецедентных 193 – 195 гривен за килограмм без НДС. Эксперты отмечают, что произошел яростный дефицит качественного сырья. При этом президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник призывает осторожно относиться к заявлениям об абсолютных рекордах.

"Как мне кажется, малины в этом году меньше, чем в прошлом. В денежном выражении может быть и рекорд, потому что цена на малину в этом году еще выше", – говорит специалист.

Главной причиной дефицита называют экспортную ориентацию отрасли. Около 90-95% малины из Украины уезжает за границу.

"Внутренний рынок потребления малины откровенно невелик. И большим пока не будет", - говорит Тарас Баштанник.

Какие средние цены на малину в супермаркетах:

  • "Сільпо" – 120-150 гривен за 250 граммов;
  • В АТБ и NOVUS - килограмм замороженной ягоды 290-320 гривен.

Напомним, недавно резко подешевели сливы. Стало известно, сколько сейчас можно сэкономить в супермаркетах.

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