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Правоохранители разоблачили коррупционную схему уклонения от мобилизации. В столице задержали двух киевлян, обещавших военнообязанному "гарантированному" зачислению на дневную форму обучения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

За свои услуги фигуранты пожелали 1500 долларов, ссылаясь на якобы свои связи в учебном заведении. Они также запугивали призывника принудительной мобилизацией в случае отказа от "сотрудничества".

Правоохранители задержали обоих дельцов при получении всей суммы взятки.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили медсестру, организовавшую коррупционную схему. Она продавала вывод о необходимости ухода для отсрочки от мобилизации.