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08 вересня 2026, 14:58

Правоохоронці викрили пʼять схем для ухилянтів: серед затриманих – працівники ТЦК, ВЛК та МСЕК

08 вересня 2026, 14:58
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Фото: СБУ
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Правоохоронці заблокували п’ять нових схем ухилення від військової служби та мобілізації і затримали 11 організаторів оборудок у різних регіонах України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

За суми від 5 до 22 тисяч доларів фігуранти допомагали військовозобов’язаним "відкосити" від призову та незаконно виїхати за кордон.

На Львівщині затримали сімох учасників злочинної організації, які організували схему незаконного звільнення зі служби та ухилення від мобілізації.

До складу угруповання входили представники криміналітету, які залучили до оборудки членів ВЛК, лікарів, посадовців військових частин та співробітників ТЦК. За "послуги" зловмисники вимагали до 20 тисяч доларів: за ці гроші вони оформлювали фіктивні меддовідки про II групу інвалідності та повністю "списували" клієнтів з військового обліку.

У Рівненській області викрили адвоката, який за 9 тисяч доларів організував виготовлення фіктивних медичних документів для ухилянтів. До схеми юрист залучав знайомих посадовців експертних команд з оцінювання функціонування особи (колишня МСЕК), які фальсифікували історії хвороб та оформлювали групи інвалідності.

На Донеччині підозру отримав колишній співробітник Покровського ТЦК, який за хабарі до 22 тисяч доларів пропонував зняття з розшуку та військового обліку. Для підробки медвисновків він залучив особисті зв'язки серед посадовців місцевої ВЛК.

У Черкаській області затримали жительку Смілянського району, яка за 10 тисяч доларів обіцяла військовозобов'язаним фіктивну "бронь" від мобілізації. До схеми вона залучила знайомих працівників ВЛК та ТЦК, які оформлювали фальшиві діагнози.

На Кіровоградщині викрили жителя Олександрії, який "зливав" у Telegram локації та маршрути пересування мобільних груп ТЦК. Через власний акаунт з аудиторією понад 4,4 тисячі підписників зловмисник також закликав військовозобов'язаних ухилятися від призову.

Фігурантам оголосили підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві двоє ділків пропонували фіктивний вступ до вишу задля відстрочки від мобілізації. Фігурантів затримали.

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