Заблокировали банковские карты: что делать, если ГИС не объясняет причину

Иллюстративное фото: из открытых источников

Если государственная исполнительная служба заблокировала банковские счета, а банк не объясняет причину, прежде всего нужно выяснить, открыто ли к вам исполнительное производство

Об этом сообщила общественная организация "Захист Держави", передает RegioNews.

К юристу Каменец-Подольского районного отделения ОО Марины Глезовой обратился военнослужащий, столкнувшийся с внезапным арестом банковских карт.

Банк подтвердил наличие ограничений, однако подробной информации об исполнительном производстве не предоставил.

В такой ситуации юристы советуют:

Проверить себя в Едином реестре должников и установить номера открытых исполнительных производств. Выяснить детали взыскания – кто совершает исполнительные действия, кто является взыскателем и на основании какого документа возник долг. Получить материалы производства – постановления об открытии производства и аресте средств, исполнительном документе и расчете задолженности. Проверить законность ареста – существует ли долг, правильно ли начислена сумма и соблюдена ли процедура. При необходимости обжаловать действия исполнителя или подать заявление о снятии ареста.

Юристы отмечают: не стоит ограничиваться только сообщением от банка. Сначала необходимо получить материалы исполнительного производства, чтобы понять причину блокирования счетов и определить дальнейшие действия.

При необходимости профессиональной юридической помощи можно обратиться в ячейки ГО "Захист Держави".

Напомним, ранее специалисты общественной организации рассказали об индексации выплат для военных. Она не премия или дополнительная доплата. При этом командир не может решать, получит ли военную индексацию выплат или нет.