В Хмельницкой области провели теннисный фестиваль
В Хмельницкой области был проведен яркий теннисный фестиваль. Там собралось немало молодых людей, которые объединились в спорте.
Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.
Каменец-Подольский районный центр вместе с Черновицким центром ОО "Захист держави" провели теннисный фестиваль. Активисты поделились видео, как это происходило.
Организаторы отмечают, что главной целью было объединить молодежь вокруг спорта. Юные участники фестиваля рассказывают, что поначалу нервничали, но в результате фестиваль подарил им невероятные эмоции.
Напомним, общественная организация "Захист держави" представит новую платформу для активных людей — фундаментальный инструмент для тех, кто хочет присоединиться к сообществу активных граждан.
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