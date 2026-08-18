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18 серпня 2026, 14:39

Заблокували банківські картки: що робити, якщо ДВС не пояснює причину

18 серпня 2026, 14:39
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Якщо державна виконавча служба заблокувала банківські рахунки, а банк не пояснює причину, насамперед потрібно з'ясувати, чи відкрито щодо вас виконавче провадження

Про це повідомила громадська організація "Захист Держави", передає RegioNews.

До юристки Кам'янець-Подільського районного осередку ГО Марини Глезової звернувся військовослужбовець, який зіткнувся з раптовим арештом банківських карток.

Банк підтвердив наявність обмежень, однак детальної інформації про виконавче провадження не надав.

У такій ситуації юристи радять:

  1. Перевірити себе в Єдиному реєстрі боржників та встановити номери відкритих виконавчих проваджень.
  2. З’ясувати деталі стягнення – хто здійснює виконавчі дії, хто є стягувачем та на підставі якого документа виник борг.
  3. Отримати матеріали провадження – постанови про відкриття провадження та арешт коштів, виконавчий документ і розрахунок заборгованості.
  4. Перевірити законність арешту – чи існує борг, чи правильно нарахована сума та чи дотримано процедуру.
  5. За потреби оскаржити дії виконавця або подати заяву про зняття арешту.

Юристи наголошують: не варто обмежуватися лише повідомленням від банку. Спочатку потрібно отримати матеріали виконавчого провадження, щоб зрозуміти причину блокування рахунків і визначити подальші дії.

За потреби фахової юридичної допомоги можна звернутися до осередків ГО "Захист Держави".

Нагадаємо, раніше фахівці громадської організації розповіли про індексацію виплат для військових. Вона не є премією чи додатковою доплатою. При цьому командир не може вирішувати, чи отримає військовий індексацію виплат, чи ні.

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Україна Хмельницька область ГО Захист Держави банк банківські дані ДВС поради
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