Заблокували банківські картки: що робити, якщо ДВС не пояснює причину
Якщо державна виконавча служба заблокувала банківські рахунки, а банк не пояснює причину, насамперед потрібно з'ясувати, чи відкрито щодо вас виконавче провадження
Про це повідомила громадська організація "Захист Держави", передає RegioNews.
До юристки Кам'янець-Подільського районного осередку ГО Марини Глезової звернувся військовослужбовець, який зіткнувся з раптовим арештом банківських карток.
Банк підтвердив наявність обмежень, однак детальної інформації про виконавче провадження не надав.
У такій ситуації юристи радять:
- Перевірити себе в Єдиному реєстрі боржників та встановити номери відкритих виконавчих проваджень.
- З’ясувати деталі стягнення – хто здійснює виконавчі дії, хто є стягувачем та на підставі якого документа виник борг.
- Отримати матеріали провадження – постанови про відкриття провадження та арешт коштів, виконавчий документ і розрахунок заборгованості.
- Перевірити законність арешту – чи існує борг, чи правильно нарахована сума та чи дотримано процедуру.
- За потреби оскаржити дії виконавця або подати заяву про зняття арешту.
Юристи наголошують: не варто обмежуватися лише повідомленням від банку. Спочатку потрібно отримати матеріали виконавчого провадження, щоб зрозуміти причину блокування рахунків і визначити подальші дії.
За потреби фахової юридичної допомоги можна звернутися до осередків ГО "Захист Держави".
Нагадаємо, раніше фахівці громадської організації розповіли про індексацію виплат для військових. Вона не є премією чи додатковою доплатою. При цьому командир не може вирішувати, чи отримає військовий індексацію виплат, чи ні.