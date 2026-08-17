Украинские военные показали, как уничтожили российский танк и пушки

Фото из открытых источников

Украинские военные каждый день продолжают уничтожать российскую технику на фронте. Пограничники в этот раз зафиксировали момент уничтожения вражеского танка

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть результаты работы бойцов пограничной бригады "Гарт", работающих на Южно-Слобожанском направлении. В этот раз украинские операторы дронов атаковали российские танк, пушку, миномет и крупнокалиберный пулемет, который должен был прикрывать позиции от атак с воздуха.

"Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает украинскую границу и является неотъемлемой составляющей сил обороны Украины", - говорят военные.

Напомним, подразделения Сил обороны Украины 5 августа и в ночь на 6 августа нанесли поражение ряду важных объектов РФ в рамках снижения ее военно-экономического потенциала. В частности, два НПЗ и средства управления БПЛА.