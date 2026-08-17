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17 августа 2026, 17:45

3000 африканцев воюет против Украины: РФ активно вербует иностранцев

17 августа 2026, 17:45
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Фото из открытых источников
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В МИД Украины рассказали, что по меньшей мере 2982 человека из 37 африканских стран завербованы в ряды Вооруженных сил РФ. В настоящее время уже известно о около 486 погибших

Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

В министерстве рассказали, что российские спецслужбы применяют к африканцам манипуляции. В частности, заманивают их в армию под предлогом трудоустройства или обучения, обещают денежное довольствие и гражданство РФ. Во многих случаях иностранцев заставляют подписывать военные контракты на русском языке под угрозой депортации или лишения свободы.

Дипломатические учреждения в Африке регулярно сообщают местным чиновникам о фактах вербовки их граждан по России. Речь идет о гражданах из 17 африканских стран. Наибольшее количество рекрутов фиксируют из Кении, Египта, Камеруна, Ганы, Нигерии, Уганды, Алжира и Мали.

Напомним, россияне также "активизировали" мобилизацию на временно оккупированных территориях. На блокпостах молодым мужчинам раздают повестки.

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