Українські військові показали, як знищили російський танк та гармати

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Українські військові щодня продовжують нищити російську техніку на фронті. Прикордонники на цей раз зафіксували момент знищення ворожого танку

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити результати роботи бійців прикордонної бригади "Гарт", які працюють на Південно-Слобожанському напрямку. На цей раз українські оператори дронів атакували російські танк, гармату, міномет та великокаліберний кулемет, що мав прикривати позиції від атак з повітря.

"Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України", - кажуть військові.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України 5 серпня та в ніч на 6 серпня завдали ураження низці важливих об'єктів РФ в рамках зниження її воєнно-економічного потенціалу. Зокрема, два НПЗ та засоби управління БпЛА.