МиГ-29 в обмен на дроны: Украина и Польша приблизились к соглашению – СМИ

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Украина и Польша приблизились к завершению переговоров о передаче Киеву польских истребителей МиГ-29 в обмен на крупную партию беспилотников и украинские технологии их производства

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на польское издание Wirtualna Polska, передает RegioNews.

Отмечается, что после длительного периода безрезультатных переговоров стороны достигли значительного прогресса. Самолеты могут передать Украине уже в ближайшие недели.

Речь идет о старых советских истребителях МиГ-29, которые польская армия постепенно выводит из состава Воздушных сил. Часть этих самолетов имеет почти исчерпан эксплуатационный ресурс, а раньше Варшава рассматривала возможность их утилизации.

Польша должна получить значительное количество украинских беспилотников разных типов, а также доступ к боевому опыту и технологическим наработкам Украины в сфере дронов.

В частности, польскую сторону интересуют данные о связи с ударными БпЛА, принципах их управления, видеозаписи применения по целям и сами образцы беспилотников.

По информации WP, переговоры активизировались после назначения Рустема Умерова главой Службы внешней разведки Украины. Президент Владимир Зеленский поручил ему, среди прочего, вести переговоры по дроновым договоренностям.

Одной из компаний, вовлеченных в потенциальное соглашение, является украинский Fire Point. По данным польского издания, она предлагает Варшаве 1500 дальнобойных беспилотников, а также 1500 в случае начала войны.

В то же время, польская сторона осторожно оценивает перспективы окончательного заключения контракта. В Варшаве опасаются, что в случае масштабного обострения Украина может сама нуждаться в производимых беспилотниках и сослаться на форс-мажорные обстоятельства.

Переговоры продолжаются, а окончательные условия возможного соглашения еще не обнародованы.

Напомним, в декабре 2025 стало известно, что Польша может передать Украине истребители МиГ-29. Речь шла о 6-8 истребителях. Польша должна была получить украинские беспилотные технологии.

Впоследствии СМИ писали, что на переговоры повлияли не только вопросы военно-технического сотрудничества, но и исторически-политические споры между странами.