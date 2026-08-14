Вечерняя атака на Краматорскую громаду: 1 человек погиб, 15 получили ранения

Фото: Донецкая ОВА

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки по меньшей мере один человек погиб, еще 15 получили ранения.

В промежутке с 20:30 до 20:56 россияне восемь раз атаковали Краматорск и поселок Беленькое. Предварительно враг применил авиабомбы.

В Краматорске зафиксировано попадание в жилую застройку. Поврежден многоквартирный дом. Информация о других разрушениях пока уточняется.

На местах работают все ответственные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, а специалисты устанавливают окончательные последствия российской атаки.

Напомним, в четверг, 13 августа, в Славянске, около 10:45, враг ударил БпЛА "Молния-2" по рынку "Лесной". Известно о трех раненых женщинах.

В ночь на 13 августа РФ атаковала Украину 133 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Герберами и дронами-имитаторами типа "Пародия". Есть попадание средств воздушного нападения противника на 15 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 16 локациях.