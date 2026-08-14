Вечерняя атака на Краматорскую громаду: 1 человек погиб, 15 получили ранения
Вечером 13 августа российские войска нанесли серию ударов по Краматорской общине Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
По его словам, в результате атаки по меньшей мере один человек погиб, еще 15 получили ранения.
В промежутке с 20:30 до 20:56 россияне восемь раз атаковали Краматорск и поселок Беленькое. Предварительно враг применил авиабомбы.
В Краматорске зафиксировано попадание в жилую застройку. Поврежден многоквартирный дом. Информация о других разрушениях пока уточняется.
На местах работают все ответственные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, а специалисты устанавливают окончательные последствия российской атаки.
Напомним, в четверг, 13 августа, в Славянске, около 10:45, враг ударил БпЛА "Молния-2" по рынку "Лесной". Известно о трех раненых женщинах.
В ночь на 13 августа РФ атаковала Украину 133 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Герберами и дронами-имитаторами типа "Пародия". Есть попадание средств воздушного нападения противника на 15 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 16 локациях.