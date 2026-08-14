Фото: ОВА

В ночь на 14 августа российские войска более 10 раз атаковали беспилотниками Никопольский район Днепропетровской области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Под обстрелами находились Никополь, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская громады.

Вражескими ударами повреждено сельскохозяйственное предприятие, частный дом и автомобили.

Пострадали четыре человека, среди которых двое детей. В тяжелом состоянии в больницу доставили 63-летнего мужчину. Еще три человека, среди которых 14-летняя девочка и 16-летний парень, будут лечиться амбулаторно.

Напомним, в ночь на 14 августа российские оккупанты нанесли удар по территории Запорожского района. Пострадали 25-летняя женщина и 5-летний ребенок.