09:30  14 августа
В Ровно в результате ДТП перевернулась "скорая": пострадали трое медиков
08:54  14 августа
В Киеве прохожий устроил стрельбу по BMW из-за перекрытого прохода
00:35  14 августа
Танцовщица Елена Шоптенко призналась, вернется ли она в Украину
UA | RU
UA | RU
14 августа 2026, 07:58

Последствия атак дронов на Днепропетровщину: ранены четыре человека, среди которых двое подростков

14 августа 2026, 07:58
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

В ночь на 14 августа российские войска более 10 раз атаковали беспилотниками Никопольский район Днепропетровской области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Под обстрелами находились Никополь, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская громады.

Вражескими ударами повреждено сельскохозяйственное предприятие, частный дом и автомобили.

Пострадали четыре человека, среди которых двое детей. В тяжелом состоянии в больницу доставили 63-летнего мужчину. Еще три человека, среди которых 14-летняя девочка и 16-летний парень, будут лечиться амбулаторно.

Напомним, в ночь на 14 августа российские оккупанты нанесли удар по территории Запорожского района. Пострадали 25-летняя женщина и 5-летний ребенок.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область война обстрелы последствия пострадавшие
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
Ракеты, КАБы и 68 дронов: РФ атаковала Харьковщину, пять человек пострадали
14 августа 2026, 09:42
В Ровно в результате ДТП перевернулась "скорая": пострадали трое медиков
14 августа 2026, 09:30
Россияне сбросили 8 авиабомб на Краматорск: уже 17 пострадавших
14 августа 2026, 09:26
Оккупанты ударили по Запорожью: попали в гаражный кооператив
14 августа 2026, 09:17
Ночная атака БпЛА в Кировоградской области: враг ударил по объекту инфраструктуры и дому
14 августа 2026, 08:57
В Киеве прохожий устроил стрельбу по BMW из-за перекрытого прохода
14 августа 2026, 08:54
Прицельный двойной удар по Сумщине: россияне убили мать и ребенка, есть пострадавшие
14 августа 2026, 08:43
Дом на дочь, Prado на мать: что нашли журналисты у семьи главы Хозсуда Киева
14 августа 2026, 08:39
Силы ПВО обезвредили 90 из 112 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину
14 августа 2026, 08:27
Вражеская атака на Черкасщину: беспилотник попал в многоэтажку, есть пострадавшие
14 августа 2026, 08:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Николай Княжицкий
Юрий Касьянов
Все блоги »