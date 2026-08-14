Россияне ударили по Запорожскому району: пострадали женщина и 5-летний ребенок
В ночь на 14 августа российские оккупанты нанесли удар по территории Запорожского района
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Вражеский удар пришелся по дороге рядом с автомобилем. Транспортное средство получило повреждения.
В результате атаки пострадали 25-летняя женщина и 5-летний ребенок. Им оказывают необходимую помощь.
Напомним, враг продолжает атаковать энергообъекты в Запорожской области. В результате российских ударов 13 августа были обесточены Кушугум и Михайловка.
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