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14 серпня 2026, 07:42

МіГ-29 в обмін на дрони: Україна та Польща наблизилися до угоди – ЗМІ

14 серпня 2026, 07:42
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Україна та Польща наблизилися до завершення переговорів про передачу Києву польських винищувачів МіГ-29 в обмін на велику партію безпілотників та українські технології їхнього виробництва

Про це пише "Українська правда" із посиланням на польське видання Wirtualna Polska, передає RegioNews.

Зазначається, щопісля тривалого періоду безрезультатних переговорів сторони досягли значного прогресу. Літаки можуть передати Україні вже найближчими тижнями.

Йдеться про старі радянські винищувачі МіГ-29, які польська армія поступово виводить зі складу Повітряних сил. Частина цих літаків має майже вичерпаний експлуатаційний ресурс, а раніше Варшава розглядала можливість їхньої утилізації.

Натомість Польща має отримати значну кількість українських безпілотників різних типів, а також доступ до бойового досвіду та технологічних напрацювань України у сфері дронів.

Зокрема, польську сторону цікавлять дані про зв’язок з ударними БпЛА, принципи їхнього управління, відеозаписи застосування по цілях та самі зразки безпілотників.

За інформацією WP, переговори активізувалися після призначення Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки України. Президент Володимир Зеленський доручив йому, серед іншого, вести переговори щодо дронових домовленостей.

Однією з компаній, залучених до потенційної угоди, є українська Fire Point. За даними польського видання, вона пропонує Варшаві 1500 далекобійних безпілотників, а також ще 1500 у разі початку війни.

Водночас польська сторона обережно оцінює перспективи остаточного укладення контракту. У Варшаві побоюються, що в разі масштабного загострення Україна може сама потребувати вироблених безпілотників і послатися на форс-мажорні обставини.

Наразі переговори тривають, а остаточні умови можливої угоди ще не оприлюднені.

Нагадаємо, у грудні 2025 року стало відомо, що Польща може передати Україні винищувачі МіГ-29. Йшлося про 6-8 винищувачів. Натомість Польща мала отримати українські безпілотні технології.

Згодом ЗМІ писали, що на перебіг переговорів вплинули не лише питання військово-технічної співпраці, а й історично-політичні суперечки між країнами.

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