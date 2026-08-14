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14 августа 2026, 08:15

Вражеская атака на Черкасщину: беспилотник попал в многоэтажку, есть пострадавшие

14 августа 2026, 08:15
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Фото: ОВА
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В ночь на 14 августа российские войска нанесли удар по городу Смела Черкасской области

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

Вражеский беспилотник, снаряженный шрапнелью для поражения людей, попал в многоэтажку.

В результате атаки возникли пожары, которые ликвидировали спасатели. В одном из подъездов дома зафиксированы значительные разрушения.

К счастью, жильцов квартиры, оказавшейся непосредственно в эпицентре попадания, на момент удара не было дома.

Бригады "скорой" оказали медпомощь пяти пострадавшим жителям, от госпитализации они отказались.

На месте работают все профильные и коммунальные службы, развернут оперативный штаб для помощи жителям.

Напомним, российские захватчики 14 августа атаковали беспилотником объект критической инфраструктуры и гражданское предприятие в Житомирской области. На местах попадания возникли пожары.

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