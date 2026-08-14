Рекорд с мая 2022 года: в июле российские атаки убили 437 гражданских

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В июле 2026 года в результате российских атак в Украине погибли по меньшей мере 437 гражданских людей, еще 2610 получили ранения. Это самое большое количество гражданских жертв за один месяц с мая 2022 года

Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии ООН, передает RegioNews.

По сравнению с июнем 2026 количество гражданских жертв возросло на 30%, а по сравнению с июлем 2025-го - на 70%.

Рекордным стал и показатель посреди детей. В июле погибли 17 детей, еще 166 были ранены. Это самый высокий месячный показатель детских жертв с апреля 2022 года.

Основной причиной гибели и гражданских ранений оставались удары дальнобойным оружием – ракетами и беспилотниками. На них пришлось 38% всех гражданских жертв. Большинство пострадавших находились в городах, расположенных вдали от линии фронта.

В то же время, количество гражданских жертв от авиаударов управляемыми авиабомбами в июле возросло на 143% по сравнению с июнем. В результате таких атак погибли 105 человек, еще 753 получили ранения. По данным ООН, авиаудары стали второй по значимости причиной гражданских потерь.

Отдельно Миссия зафиксировала рекордное с начала полномасштабного вторжения количество жертв от ударов дронами малой дальности вблизи линии фронта. На такие атаки пришлось 27% всех гражданских жертв – 111 погибших и 710 раненых.

Больше всего погибших и раненых в июле задокументировали в Киеве, а также в Херсонской, Запорожской и Сумской областях.

Кроме того, ужесточились атаки на морские суда и портовую инфраструктуру в Одесской и Николаевской областях. По меньшей мере, 39 таких ударов привели к гибели 19 человек и ранения еще 25.

По оценке ООН рост количества гражданских жертв свидетельствует о дальнейшем усилении интенсивности атак с применением мощного оружия.

Напомним, ранее эксперт по России и историк Маттиас Уль в комментарии изданию Bild заявил, что скорого завершения войны в Украине ожидать не стоит. По его мнению, конфликт может затянуться на годы и даже перейти в формат "бесконечной войны дронов"

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