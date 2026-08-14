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14 августа 2026, 08:27

Силы ПВО обезвредили 90 из 112 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину

14 августа 2026, 08:27
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 14 августа РФ атаковала Украину 112 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 90 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 6.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, в ночь на 14 августа российские войска нанесли удар по городу Смела Черкасской области. Вражеский беспилотник попал в многоэтажку.

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