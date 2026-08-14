Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска совершили 39 обстрелов по 28 населенным пунктам Сумской области. Враг наносил удары с использованием КАБов, ударных и FPV-дронов, артиллерии, минометов и РСЗО

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Под огнем оказались Сумский, Шосткинский, Конотопский и Ахтырский районы.

В Середино-Будской громаде в результате вражеских обстрелов погибла 63-летняя женщина. Еще пять человек получили ранения – женщины в возрасте 40, 41 и 46 лет, а также мужчины 24 и 62 лет. Повреждены частные и многоквартирные дома.

В Сумской громаде в результате атак повреждены многоквартирный дом, электрощитовые и АЗС.

В Николаевской громаде повреждены дом, склад, авто, наземный роботизированный комплекс и линия электропередач.

В Тростянецкой громаде получили повреждения железнодорожная техника и складские помещения.

В Зноб-Новгородской, Ямпольской и Хутор-Михайловской громадах повреждены жилищный сектор и инфраструктурные объекты.

Напомним, в ночь на 14 августа российские оккупанты нанесли удар по территории Запорожского района. Пострадали 25-летняя женщина и 5-летний ребенок.