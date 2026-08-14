Удар дронами по Житомирщине: поврежден объект критической инфраструктуры и предприятие
Российские захватчики 14 августа атаковали беспилотником объект критической инфраструктуры и гражданское предприятие в Житомирской области
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко , передает RegioNews .
По предварительной информации, в результате вражеской атаки погибших и пострадавших нет.
На местах попадания возникли пожары. Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали возгорание.
Стражи порядка документируют последствия российской атаки и фиксируют очередные военные преступления РФ.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили 39 обстрелов по 28 населенным пунктам Сумской области. Враг наносил удары с использованием КАБов, ударных и FPV-дронов, артиллерии, минометов и РСЗО. Погибла 63-летняя женщина. Еще пять человек получили ранения.