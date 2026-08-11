Шесть погибших и 52 раненых: РФ нанесла почти тысячу ударов по Запорожской области
За прошедшие сутки российские войска нанесли 938 ударов по 58 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате российских атак на Запоро.жье и Запорожский район погибли шесть человек, еще 52 получили ранения
Враг нанес 10 ракетных ударов по Запорожью и совершил 23 авиаудара по областному центру и ряду населенных пунктов области.
Также оккупанты применили 651 беспилотник различных модификаций, преимущественно FPV-дроны. Кроме того, зафиксированы семь обстрелов с РСЗО и 247 артиллерийских ударов.
В результате атак поступило 341 сообщение о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Напомним, в ночь на 11 августа российские оккупационные войска нанесли массированный комбинированный удар по Запорожью. Для атаки захватчики применили баллистические ракеты и управляемые авиабомбы. Известно, что шесть человек погибли, 19 ранены.