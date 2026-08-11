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11 августа 2026, 08:26

Шесть погибших и 52 раненых: РФ нанесла почти тысячу ударов по Запорожской области

11 августа 2026, 08:26
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Фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 938 ударов по 58 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате российских атак на Запоро.жье и Запорожский район погибли шесть человек, еще 52 получили ранения

Враг нанес 10 ракетных ударов по Запорожью и совершил 23 авиаудара по областному центру и ряду населенных пунктов области.

Также оккупанты применили 651 беспилотник различных модификаций, преимущественно FPV-дроны. Кроме того, зафиксированы семь обстрелов с РСЗО и 247 артиллерийских ударов.

В результате атак поступило 341 сообщение о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 11 августа российские оккупационные войска нанесли массированный комбинированный удар по Запорожью. Для атаки захватчики применили баллистические ракеты и управляемые авиабомбы. Известно, что шесть человек погибли, 19 ранены.

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