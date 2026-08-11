Выезд с ребенком за границу: какие документы нужно подготовить
Во время военного положения для выезда ребенка за границу родителям или законным представителям следует заранее проверить необходимые документы и правила пересечения границы
В общественной организации "Захист Держави" подготовили разъяснения для родителей и законных представителей детей младше 16 лет.
В частности, речь идет о:
- документах, необходимых для выезда ребенка за границу;
- людей, которые могут сопровождать ребенка;
- случаи, когда требуется согласие второго родителя;
- исключения, действующие во время военного положения;
- важные моменты, которые следует учесть перед поездкой.
В ОО советуют проверить документы заранее, чтобы избежать проблем при пересечении границы.
За юридической консультацией можно обратиться к юристам ГО "Захист Держави" по телефону +38 066 004 16 28, а также лично по адресам:
- Ужгород, пл. Корятовича, 1, оф. 7;
- Мукачево, ул. Недецеи, 11А;
- Виноградов, ул. Шевченко, 88;
- Хуст, ул. Бориса Джонсона, 5.
Как известно, ранее Хмельницкая областная ячейка ГО "Захист Держави" подготовила сжатый путеводитель по главным требованиям законодательства о выезде несовершеннолетних за границу.
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