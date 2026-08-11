Выезд с ребенком за границу: какие документы нужно подготовить

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Во время военного положения для выезда ребенка за границу родителям или законным представителям следует заранее проверить необходимые документы и правила пересечения границы

В общественной организации "Захист Держави" подготовили разъяснения для родителей и законных представителей детей младше 16 лет.

В частности, речь идет о:

документах, необходимых для выезда ребенка за границу;

людей, которые могут сопровождать ребенка;

случаи, когда требуется согласие второго родителя;

исключения, действующие во время военного положения;

важные моменты, которые следует учесть перед поездкой.

В ОО советуют проверить документы заранее, чтобы избежать проблем при пересечении границы.

За юридической консультацией можно обратиться к юристам ГО "Захист Держави" по телефону +38 066 004 16 28, а также лично по адресам:

Ужгород, пл. Корятовича, 1, оф. 7;

Мукачево, ул. Недецеи, 11А;

Виноградов, ул. Шевченко, 88;

Хуст, ул. Бориса Джонсона, 5.

Как известно, ранее Хмельницкая областная ячейка ГО "Захист Держави" подготовила сжатый путеводитель по главным требованиям законодательства о выезде несовершеннолетних за границу.