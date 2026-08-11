РФ атаковала Киев баллистикой: есть попадания на территории детской больницы

Фото: ГСЧС Киева

В ночь на 11 августа российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате атаки пострадал по меньшей мере один человек

Об этом сообщили Киевская городская военная администрация и мэр столицы Виталий Кличко, передает RegioNews.

"По состоянию на 01:20 известно об одном потерпевшем. На месте работают службы, информация обновляется", - отметили в КМВА.

Впоследствии стало известно, что в результате удара была повреждена территория одной из детских больниц в Шевченковском районе.

На месте образовались 2 воронки, повреждены остекление здания и газовая труба. Сотрудники газовой службы ликвидировали утечку газа. К счастью, дети и медики находились в укрытии. Обошлось без жертв и пострадавших.

По другому адресу произошел пожар и разрушение в складском помещении. Пожар был ликвидирован на площади 1200 кв. м. В результате попадания пострадал один человек, его передали медикам

Спасательные и экстренные службы продолжают работать на месте.

Напомним, в ночь на 11 августа российские оккупационные войска нанесли массированный комбинированный удар по Запорожью. Для атаки захватчики применили баллистические ракеты и управляемые авиабомбы. Известно, что шесть человек погибли, 19 ранены.