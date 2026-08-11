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11 августа 2026, 10:55

Падение истребителя МиГ-29 в Одесской области: продолжаются поиски "черного ящика"

11 августа 2026, 10:55
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Фото: ГБР
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Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту падения истребителя МиГ-29 ВСУ, которое произошло вечером 10 августа в Березовском районе Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

По предварительным данным, самолет выполнял боевое задание по обезвреживанию вражеских беспилотников. В ходе активной фазы операции возникла нештатная ситуация: истребитель загорелся, а пилот потерял управление. Летчик успешно катапультировался, его жизни и здоровью угрозы нет.

Следственно-оперативная группа ГБР работала на месте происшествия всю ночь. Специалисты осмотрели территорию, зафиксировали и изъяли обломки самолета, а также допрашивают свидетелей и военнослужащих.

Продолжается поиск бортового регистратора – так называемого "черного ящика". Данные из него помогут установить обстоятельства последних минут полета и представить версии причин аварии.

Следствие дополнительно проверит соблюдение правил подготовки, выполнения полета и эксплуатации судна.

Ведомости внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу).

Напомним, вечером 10 августа Воздушные силы ВСУ сообщили о потере истребителя МиГ-29 в Одесской области. По обнародованной информации, нештатная ситуация на борту произошла при пуске авиационной ракеты.

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ГБР Одесская область падение истребитель МиГ-29
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