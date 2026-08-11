Силы обороны Украины обезвредили еще около 1200 российских оккупантов
Общие потери личного состава врага в войне превысили 1 миллион 460 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 1190 оккупантов, четыре танка, четыре бронемашины, 44 артиллерийские системы, одну РСЗО, два средства ПВО, 1578 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 307 единиц автомобильной техники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 11.08.26 ориентировочно составили:
Напомним, в ночь на 10 августа Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Танеко" в Нижнекамске в Республике Татарстан. На территории предприятия зафиксирован пожар.
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