Фото: pixabay

Уманский горрайонный суд вынес приговор военнослужащему, который в сентябре 2025 года совершил двойное убийство по корыстным мотивам, разбойное нападение и попытался скрыть следы преступления поджогом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратура.

В июле 2025 года военнослужащий после завершения отпуска и лечения не прибыл на место службы и долгое время находился вне воинской части.

Находясь вне места службы, в сентябре 2025 года фигурант неподалеку от одного из населенных пунктов решил завладеть имуществом местного жителя: сначала тремя выстрелами из автомата убил мужчину, после чего проник в его дом и убил женщину: выстрелил ей в лицо и нанес не менее трех ударов автоматом по голове. Захватив два металлоискателя, злоумышленник поджег дом с летней кухней и скрылся.

Злоумышленника задержали. Во время обысков в помещении задержанного изъяли два автомата Калашникова, семь гранат с подрывниками и более 900 патронов.

Суд учел, что фигурант уже имел судимость за умышленное убийство, и назначил ему строжайшее наказание – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на Буковине задержали мужчину, который ранил двух полицейских и 11 дней скрывался в лесу. Фигурант прятался в хозяйственном помещении, где хранится сухая трава.