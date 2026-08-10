Фото: СБУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Агентом оказался местный блоггер, использовавший собственные Telegram-каналы с аудиторией почти пол тысячи пользователей для корректировки авиаударов на Краматорском направлении.

По данным следствия, из-за своих интернет-ресурсов мужчина собирал координаты украинских войск и передавал их российскому куратору для подготовки ракетно-бомбовых ударов.

Для проверки разведданных фигурант лично обходил Краматорск и его окрестности под видом поездок на дачу. Кроме того, он распространял кремлевскую пропаганду, фейки о Силах обороны и призвал поддерживать оккупантов.

Правоохранители задержали злоумышленника по месту жительства и изъяли технику с доказательствами работы с врагом.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена в условиях военного положения). Задержанный находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одессе и Винницкой правоохранители задержали двух 16-летних подростков, выполнявших задачи российских спецслужб. Среди основных "целей" задержанных были военные автомобили и спецтранспорт критической инфраструктуры.