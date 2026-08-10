Во Львове мужчина в балаклаве и военной форме угрожал соседям ружьем

Фото: Национальная полиция

Во Львове полицейские задержали 55-летнего мужчину, который в нетрезвом состоянии угрожал соседям охотничьим ружьем. Во время инцидента он был в военной форме и балаклаве

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Событие произошло 6 августа около 20:20 во дворе одного из домов по улице Караимской. Мужчина в балаклаве угрожал жителям убийства и заявлял, что откроет по ним огонь.

Испуганные соседи сообщили о происшествии на спецлинию 102. На место прибыли оперативники криминальной полиции, следователи, спецназовцы и патрульные.

Правоохранители задержали мужчину. У него изъяли охотничье ружье, которое направили на экспертное исследование. В результате инцидента никто не пострадал.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины – хулиганство с применением оружия.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве патрульные задержали мужчину, который угрожал прохожим ножом и напал на правоохранителей. Инцидент произошел в Соломенском районе столицы. Во время патрулирования инспекторы заметили мужчину, который вел себя агрессивно и угрожал горожанам, держа в руках нож.