НАБУ фіксує стеження за своїми працівниками – Кривонос

Фото: "Українська правда"/Володимир Фомічов

Про це, як інформує "Укрінформ", під час звіту за перше півріччя 2026 року повідомив директор бюро Семен Кривонос, передає RegioNews.

За його словами, в НАБУ немає конфлікту з правоохоронними органами, парламентом чи Офісом Президента. Водночас бюро фіксує незаконні, на його думку, дії щодо своїх працівників та співробітників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Якщо ми ідентифікували, наприклад, стеження за нашим працівником, який виконував у цей час певні задачі, пов’язані з діяльністю Національного антикорупційного бюро, то ми, безумовно, не публікуємо цей факт. Але цей факт був. І він був нещодавно, буквально два тижні тому", – сказав Кривонос.

Він наголосив, що розслідування можливої протиправної діяльності працівників НАБУ саме по собі не є проблемою, якщо воно проводиться відповідно до закону. Однак, за його словами, прослуховування та стеження можуть використовуватися для отримання інформації про зустрічі детективів, їхні розслідування та заплановані слідчі дії.

Кривонос також заявив, що за працівниками НАБУ "постійно моніторяться"різні реєстри, зокрема Реєстр судових рішень, система "Безпечне місто", а також переміщення службових автомобілів і детективів.

Керівник САП Олександр Клименко повідомив, що антикорупційні органи направили правоохоронцям запит щодо стеження за їхніми працівниками. За його словами, відповіді на нього поки не отримали.

Читайте також: