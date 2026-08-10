13:29  10 серпня
Заснула на лавці у метро: у Києві у жінки вкрали рюкзак з майже 280 тисячами гривень
10:40  10 серпня
Стрибнув з пірсу й не виплив: у Миколаєві загинув 13-річний хлопець
09:42  10 серпня
На Київщині автобус виїхав на зупинку та збив жінку
UA | RU
UA | RU
10 серпня 2026, 12:57

НАБУ фіксує стеження за своїми працівниками – Кривонос

10 серпня 2026, 12:57
Читайте также на русском языке
Фото: "Українська правда"/Володимир Фомічов
Читайте также
на русском языке

Національне антикорупційне бюро зафіксувало, як Служба безпеки стежила за одним із працівників НАБУ

Про це, як інформує "Укрінформ", під час звіту за перше півріччя 2026 року повідомив директор бюро Семен Кривонос, передає RegioNews.

За його словами, в НАБУ немає конфлікту з правоохоронними органами, парламентом чи Офісом Президента. Водночас бюро фіксує незаконні, на його думку, дії щодо своїх працівників та співробітників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Якщо ми ідентифікували, наприклад, стеження за нашим працівником, який виконував у цей час певні задачі, пов’язані з діяльністю Національного антикорупційного бюро, то ми, безумовно, не публікуємо цей факт. Але цей факт був. І він був нещодавно, буквально два тижні тому", – сказав Кривонос.

Він наголосив, що розслідування можливої протиправної діяльності працівників НАБУ саме по собі не є проблемою, якщо воно проводиться відповідно до закону. Однак, за його словами, прослуховування та стеження можуть використовуватися для отримання інформації про зустрічі детективів, їхні розслідування та заплановані слідчі дії.

Кривонос також заявив, що за працівниками НАБУ "постійно моніторяться"різні реєстри, зокрема Реєстр судових рішень, система "Безпечне місто", а також переміщення службових автомобілів і детективів.

Керівник САП Олександр Клименко повідомив, що антикорупційні органи направили правоохоронцям запит щодо стеження за їхніми працівниками. За його словами, відповіді на нього поки не отримали.

Читайте також:

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАБУ САП СБУ звіт детектив стеження
Квартири записані на подругу, авто – на підлеглого: НАБУ повідомило деталі справи Стефанішиної
06 серпня 2026, 13:12
Майже 14 мільйонів активів: з'явились деталі нової підозри Стефанішиній від НАБУ
05 серпня 2026, 17:15
НАБУ та САП вручили Стефанішиній нову підозру: що відомо
05 серпня 2026, 14:50
Всі новини »
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
На Київщині підрядник "нагрівся" на капремонті дороги на понад 2,67 млн грн
10 серпня 2026, 16:57
На Рівненщині судитимуть чоловіка за переправлення військовозобов’язаних через кордон за $20 тисяч
10 серпня 2026, 16:36
Зеленський анонсував нові кадрові рішення та посилення ключових напрямків фронту
10 серпня 2026, 16:25
Росіяни вдарили по житловому кварталу Нікополя: є загиблий і поранені
10 серпня 2026, 15:59
У Запоріжжі 18 поранених: КАБ повністю зруйнував будинок - лікарі бояться за життя дитини
10 серпня 2026, 15:55
На Херсонщині судитимуть одіозну колаборантку
10 серпня 2026, 15:46
В Одесі викрили псевдорехаб, де понад два роки експлуатували залежних
10 серпня 2026, 15:27
На Київщині чоловік знайшов у квартирі брата мертву людину
10 серпня 2026, 14:40
На Черкащині померла 11-річна дівчинка: поліція з'ясовує обставини трагедії
10 серпня 2026, 14:37
На Полтавщині у водоймі загинула людина
10 серпня 2026, 14:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Володимир Кудрицький
Геннадій Друзенко
Павло Казарін
Всі блоги »