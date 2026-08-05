Украинские военные накрыли огнем РЭБ и укрытие россиян
Украинские защитники продолжают уничтожать важнейшие элементы военной инфраструктуры противника. Пограничники показали свежие кадры с фронта
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На видео можно увидеть работу подразделения DESTRUCTION TEAM пограничной комендатуры быстрого реагирования 5 пограничного отряда. В этот раз пограничники точными ударами атаковали антенны управления беспилотными летательными аппаратами, средства РЭБ и РЭР, а также укрытие с личным составом россиян.
"Каждый успешный вылет операторов БПЛА снижает способность противника координировать свои подразделения, применять беспилотники и удерживать занимаемые позиции", – говорят военные.
Напомним, ранее Силы обороны Украины нанесли удар по военному предприятию "Авитек" в российском Кирове, производящем компоненты для авиационной и ракетной техники.