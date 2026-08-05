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05 августа 2026, 18:55

Украинские военные накрыли огнем РЭБ и укрытие россиян

05 августа 2026, 18:55
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Фото из открытых источников
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Украинские защитники продолжают уничтожать важнейшие элементы военной инфраструктуры противника. Пограничники показали свежие кадры с фронта

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу подразделения DESTRUCTION TEAM пограничной комендатуры быстрого реагирования 5 пограничного отряда. В этот раз пограничники точными ударами атаковали антенны управления беспилотными летательными аппаратами, средства РЭБ и РЭР, а также укрытие с личным составом россиян.

"Каждый успешный вылет операторов БПЛА снижает способность противника координировать свои подразделения, применять беспилотники и удерживать занимаемые позиции", – говорят военные.

Напомним, ранее Силы обороны Украины нанесли удар по военному предприятию "Авитек" в российском Кирове, производящем компоненты для авиационной и ракетной техники.

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