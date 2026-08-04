Пограничники разнесли на куски русскую артиллерию и танк

Фото: Госпогранслужба

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На кадрах можно увидеть работу пограничного подразделения "Феникс". Военные наносили удары по технике окупантов. За последнее время они успешно ударили по артиллерии, танку, вражеской "броне" окупантов.

"Кроме того, уничтожается логистика противника: пылают мотоциклы и квадроциклы. Вражеская пехота высыпается в посадки и остается навеки в кустах", - говорят военные.

Напомним, ранее Силы обороны Украины нанесли удар по военному предприятию "Авитек" в российском Кирове, производящем компоненты для авиационной и ракетной техники.