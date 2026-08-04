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04 августа 2026, 11:54

РФ заманивает военных на "свидание", чтобы убить: СБУ сорвала более 50 покушений

04 августа 2026, 11:54
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В СБУ заявили об активизации попыток российских спецслужб ликвидировать украинских военных из-за "медовых ловушек"

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным ведомства, с начала 2026 года удалось предотвратить более 50 таких попыток. Российские агенты используют сайты знакомств и тематические чаты в мессенджерах, где создают фейковые аккаунты и предлагают военнослужащим отношения или встречи.

После установления контакта враг пытается завлечь военных в заранее подготовленные места для убийства. Для этого российские спецслужбы используют взрывные устройства и ядовитые вещества.

В частности, в марте 2025 года в Харьковской области СБУ задержала агентку ФСБ, которая под видом волонтерской помощи передала военному продукты и лекарства с ядом.

В противном случае российская агентка послала украинскому военному бутылку с напитком, в которую добавила смертельную дозу метадона. СБУ перехватила посылку, а экспертиза подтвердила наличие опасных веществ.

Также в январе 2026 года военная контрразведка СБУ задержала агента-киллера ФСБ, пытавшегося убить военного ВСУ в Запорожье.

По материалам следствия, украинского защитника заманили в промзону под предлогом свидания с девушкой с сайта знакомств. Там на него напал человек в балаклаве и нанес шесть ножевых ударов.

Правоохранители задержали нападающего и установили женщину, которая по заданию ФСБ общалась с военным через фейковый аккаунт и выманила его на место покушения.

По этим фактам продолжаются расследования по статьям о государственной измене, умышленном убийстве и террористическом акте. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ призывает военных и гражданских соблюдать осторожность во время онлайн-знакомств и сообщать о подозрительных контактах или деятельности российских спецслужб.

Напомним, ранее в Харькове задержали российскую агентку , которая по заказу ФСБ отравила военного ВСУ. Также местная ИТ-специалист готовила самодельные взрывные устройства для совершения терактов.

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