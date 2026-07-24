Фото: соцсети

Силы обороны Украины нанесли удар по военному предприятию "Авитек" в российском Кирове, производящем компоненты для авиационной и ракетной техники

Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях, передает RegioNews.

По его словам, именно это оборудование российские войска используют, в частности, при массированных атаках по украинским городам и громадам.

"Наши Силы обороны Украины сегодня поразили одно из важных военных предприятий в российском Кирове. Оно поставляет компоненты для авиационной и ракетной техники оккупанта", – говорится в сообщении.

Также президент сообщил о поражении нефтяного объекта на территории РФ на расстоянии около 1350 км от Украины. По его словам, были и другие удары по объектам врага.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает операции против российской логистики, обеспечивающей армию РФ компонентами для беспилотников, навигационным оборудованием и военным снаряжением.

Президент поблагодарил подразделения ВСУ, разведку и СБУ, которые привлечены к проведению этих операций.

Напомним, с начала 2026 года подразделения беспилотных систем Сил обороны поразили более 1 миллиона подтвержденных целей российских войск. Наибольшие результаты операторы БПЛА достигли в июне.