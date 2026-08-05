В Генштабе прокомментировали слухи об ударе по Бортницкой станции аэрации в столице

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Информация о якобы поражении ночью 5 августа Бортницкой станции аэрации в Киеве не соответствует действительности

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховой, передает RegioNews .

"Когда-то все может произойти. От такого мы тоже не застрахованы. Но по состоянию на сейчас - это фейк", - отметил Лиховой.

Как отметил спикер Генштаба, "для киевлян, казалось бы, должно было "хватить" и реальных прилетов и их последствий".

"Задумайтесь, зачем кто пушит вымышленные пугалки. Учтите, сделайте выводы. Особенно это касается уважаемых изданий, а не каких-то инфоциган. Проверяйте информацию. Есть же, наконец, справки в ГСЧС", - отметил Лиховой.

Напомним, в ночь на 5 августа российские войска нанесли массированный удар по Киевской области . По информации ГСЧС, из-за российских ударов по Киевщине погибли 14 человек, 22 – пострадали.

В Броварском районе обнаружили погибших на железнодорожной платформе вблизи атакованных логистических центров. Электропоезд задержался , люди ждали на платформе и так и не сели на этот рейс. Известно о 8 погибших.

В результате вражеской атаки на Киев количество пострадавших возросло до 26, сообщалось об одном погибшем человеке.