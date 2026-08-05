10:57  05 августа
В Ровно в каркасном бассейне утонул 1-летний мальчик
09:40  05 августа
На Сумщине в квартире нашли мертвым 15-летнего парня
07:44  05 августа
В Ивано-Франковске в городском озере нашли тело мужчины
UA | RU
UA | RU
05 августа 2026, 18:19

В Генштабе прокомментировали слухи об ударе по Бортницкой станции аэрации в столице

05 августа 2026, 18:19
Читайте також українською мовою
Фото: КГГА
Читайте також
українською мовою

Информация о якобы поражении ночью 5 августа Бортницкой станции аэрации в Киеве не соответствует действительности

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховой, передает RegioNews .

"Когда-то все может произойти. От такого мы тоже не застрахованы. Но по состоянию на сейчас - это фейк", - отметил Лиховой.

Как отметил спикер Генштаба, "для киевлян, казалось бы, должно было "хватить" и реальных прилетов и их последствий".

"Задумайтесь, зачем кто пушит вымышленные пугалки. Учтите, сделайте выводы. Особенно это касается уважаемых изданий, а не каких-то инфоциган. Проверяйте информацию. Есть же, наконец, справки в ГСЧС", - отметил Лиховой.

Напомним, в ночь на 5 августа российские войска нанесли массированный удар по Киевской области . По информации ГСЧС, из-за российских ударов по Киевщине погибли 14 человек, 22 – пострадали.

В Броварском районе обнаружили погибших на железнодорожной платформе вблизи атакованных логистических центров. Электропоезд задержался , люди ждали на платформе и так и не сели на этот рейс. Известно о 8 погибших.

В результате вражеской атаки на Киев количество пострадавших возросло до 26, сообщалось об одном погибшем человеке.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев Генштаб
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
31 июля 2026
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
Следственные действия в отношении ближайшего окружения Давида Арахамии свидетельствуют о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вп...
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
Дезертир-изменник получил 15 лет тюрьмы: готовил взрыв в Запорожье по заданию спецслужб РФ
05 августа 2026, 18:37
Чиновнику Государственного центра занятости объявили подозрение из-за растраты 16,5 млн грн
05 августа 2026, 17:58
Жестокое убийство на Синельниковщине: задержан нападающий, который до смерти убил женщину и ранил свидетелей
05 августа 2026, 17:36
Кровавая ревность на Днепропетровщине: ранее судимый мужчина зарезал оппонента
05 августа 2026, 17:19
Около 14 миллионов активов: появились детали нового подозрения Стефанишиной от НАБУ
05 августа 2026, 17:15
Смертельное ДТП в Черкасской области: на нерегулируемом переходе легковушка сбила женщину
05 августа 2026, 16:59
В Киевской области 17-летний парень влетел в дерево на иномарке: он не выжил
05 августа 2026, 16:55
Пять квартир, Audi для матери и $180 тысяч наличными: журналисты разобрали биографию экс-замминистра юстиций Кучерявенко
05 августа 2026, 16:45
Украинские пожарные спасли обожженного козленка во время пожаров во Франции
05 августа 2026, 16:39
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Все публикации »
Ольга Айвазовская
Марина Данилюк-Ярмолаева
Павел Казарин
Все блоги »