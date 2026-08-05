Українські військові накрили вогнем РЕБ та укриття росіян

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Українські захисники продовжують знищувати важливі елементи військової інфраструктури противника. Прикордонники показали свіжі кадри з фронту

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу підрозділу DESTRUCTION TEAM прикордонної комендатури швидкого реагування 5 прикордонного загону. На цей раз прикордонники точними ударами атакували антени керування безпілотними літальними апаратами, засоби РЕБ і РЕР, а також укриття з особовим складом росіян.

"Кожен успішний виліт операторів БпЛА знижує спроможність противника координувати свої підрозділи, застосовувати безпілотники та утримувати займані позиції", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше Сили оборони України завдали удару по військовому підприємству "Авітек" у російському Кірові, яке виробляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки.