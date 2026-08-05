Кровавая ревность на Днепропетровщине: ранее судимый мужчина зарезал оппонента

Фото: полиция Днепропетровской области

Полицейские Синельниковского района задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве местного жителя во время конфликта на почве ревности

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Как сообщили в полиции, 31 июля правоохранители получили сообщение от военнослужащих о том, что на одной из улиц села Роздолье Синельниковского района вблизи частного домовладения обнаружено тело мужчины без признаков жизни с ножевым ранением.

В ходе первоочередных следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Синельниковского районного управления полиции установили обстоятельства преступления.

По данным следствия, в то утро в дом, где пострадавший проживал вместе со своей сожительницей, пришел 49-летний житель села Роздолье. Между мужчинами возник конфликт на почве ревности, переросший в драку.

Во время стычки подозреваемый нанес потерпевшему удар ножом в живот. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

В результате проведенных оперативных мероприятий, с участием работников сектора криминального анализа, правоохранители установили местонахождение и задержали подозреваемого в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Полиция установила, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Мужчине сообщили о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, что правоохранители завершили расследование в отношении жителя одного из сел Кременчугского района, обвиняемого в убийстве двух знакомых. Обвинительный акт направлен в суд.