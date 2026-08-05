Дезертир-изменник получил 15 лет тюрьмы: готовил взрыв в Запорожье по заданию спецслужб РФ

Фото: Офис Генерального прокурора

Вознесеновский районный суд Запорожья признал виновным военнослужащего в государственной измене и дезертирстве и назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией всего положенного имущества

Об этом сообщил Офис Генерального прокрора, передает RegioNews .

Приговор вынесен по публичному обвинению прокуроров Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

По данным следствия, в октябре 2024 года военный самовольно покинул место службы в Донецкой области и более семи месяцев скрывался.

Прокуроры доказали, что после этого мужчина через Telegram добровольно вышел на связь с представителем спецслужб РФ и согласился за денежное вознаграждение выполнять нанесение ущерба Украине.

По указаниям российского куратора осужденный прибыл в Запорожье, где арендовал квартиру. Впоследствии он получил координаты схрона и забрал предмет, считавшийся боевой тротиловой шашкой.

Кроме того, следствие установило, что мужчина изготовил особо опасное взрывчатое вещество, планируя использовать его для создания самодельного взрывного устройства.

Правоохранители отметили, что предмет, который он забрал из тайника, на самом деле был имитационным средством, подготовленным в рамках проведения контроля за совершением преступления.

Несмотря на то, что обвиняемый не признал своей вины, суд пришел к выводу о ее полном доказывании на основании:

собранных доказательств;

результатов следственных действий;

выводов экспертиз.

Суд признал его виновным за:

ч. 2 ст. 111 УК Украины – государственная измена;

ч. 4 ст. 408 УК Украины – дезертирство;

ч. 2 ст. 15 УК Украины - покушение на преступление;

ч. 1 ст. 263 УК Украины - незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами;

ч. 1 ст. 263-1 УК Украины – незаконное изготовление взрывчатых веществ.

Приговор вступит в законную силу после окончания сроков на апелляционное обжалование или после рассмотрения апелляции, если она будет подана.

Напомним, что Черновицкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и ужесточил наказание агенту российской спецслужбы, более десяти лет действовавшему в интересах государства-агрессора.