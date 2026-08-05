Массированный удар по Днепропетровской области: враг совершил почти 50 атак, есть раненый

Фото: Днепропетровская ОВА

Российские военные почти 50 раз атаковали пять районов Днепропетровской области, повреждены предприятие, образовательное учреждение, дома, один человек получил ранения

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

Враг применил беспилотники, артиллерию и авиабомбу.

В Никопольском районе россияне попали по Никополю, Марганецкому, Покровскому, Мировскому, Томаковскому и Красногригоревскому общинам.

Повреждены предприятие, магазин, инфраструктура, гимназия, многоквартирный дом, частные дома, автомобили.

В Синельниковском районе страдала Васильковская община. Повреждены частные дома. Один человек получил ранения.

В Криворожском районе под ударом были Вакуловская и Зеленодольская общины. Загорелись пожары.

Возгорание произошло и в Новопокровской общине в Днепровском районе.

В Каменском районе россияне целили по Верховцевскому обществу.

Глава ОГА добавил, что в Никопольском районе более 55 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за вражеской атаки.

Энергетики уже работают. Делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей.

Напомним, что в Херсонской области в течение 5 августа в результате российских обстрелов пострадали 17 гражданских. Российская армия атаковала область с помощью дронов разного типа, все пострадавшие – жители областного центра.