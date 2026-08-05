10:57  05 августа
В Ровно в каркасном бассейне утонул 1-летний мальчик
09:40  05 августа
На Сумщине в квартире нашли мертвым 15-летнего парня
07:44  05 августа
В Ивано-Франковске в городском озере нашли тело мужчины
UA | RU
UA | RU
05 августа 2026, 17:36

Жестокое убийство на Синельниковщине: задержан нападающий, который до смерти убил женщину и ранил свидетелей

05 августа 2026, 17:36
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Днепропетровской области
Читайте також
українською мовою

Полицейские Синельниковского района задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и травмировании еще двух человек во время конфликта в одном из поселков района

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

По данным следствия, 30 июля несколько человек совместно употребляли алкогольные напитки, когда между ними возникла ссора. Во время конфликта мужчина нанес пострадавшим многочисленные удары металлическим предметом по голове и туловищу.

От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

Еще два человека — мужчина и продавщица магазина, ставшая очевидцем инцидента, получили телесные повреждения.

Правоохранители оперативно установили личность нападающего и задержали его. В настоящее время он находится под стражей в порядке, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством.

По факту происшествия идет досудебное расследование, следователи устанавливают все обстоятельства преступления и степень тяжести травм, нанесенных потерпевшим.

Напомним, что полицейские Синельниковского района задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве местного жителя во время конфликта на почве ревности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
убийство Днепропетровская область
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
31 июля 2026
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
Следственные действия в отношении ближайшего окружения Давида Арахамии свидетельствуют о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вп...
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
Дезертир-изменник получил 15 лет тюрьмы: готовил взрыв в Запорожье по заданию спецслужб РФ
05 августа 2026, 18:37
В Генштабе прокомментировали слухи об ударе по Бортницкой станции аэрации в столице
05 августа 2026, 18:19
Чиновнику Государственного центра занятости объявили подозрение из-за растраты 16,5 млн грн
05 августа 2026, 17:58
Кровавая ревность на Днепропетровщине: ранее судимый мужчина зарезал оппонента
05 августа 2026, 17:19
Около 14 миллионов активов: появились детали нового подозрения Стефанишиной от НАБУ
05 августа 2026, 17:15
Смертельное ДТП в Черкасской области: на нерегулируемом переходе легковушка сбила женщину
05 августа 2026, 16:59
В Киевской области 17-летний парень влетел в дерево на иномарке: он не выжил
05 августа 2026, 16:55
Пять квартир, Audi для матери и $180 тысяч наличными: журналисты разобрали биографию экс-замминистра юстиций Кучерявенко
05 августа 2026, 16:45
Украинские пожарные спасли обожженного козленка во время пожаров во Франции
05 августа 2026, 16:39
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Все публикации »
Ольга Айвазовская
Марина Данилюк-Ярмолаева
Павел Казарин
Все блоги »