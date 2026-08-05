Фото: полиция Днепропетровской области

Полицейские Синельниковского района задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и травмировании еще двух человек во время конфликта в одном из поселков района

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

По данным следствия, 30 июля несколько человек совместно употребляли алкогольные напитки, когда между ними возникла ссора. Во время конфликта мужчина нанес пострадавшим многочисленные удары металлическим предметом по голове и туловищу.

От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

Еще два человека — мужчина и продавщица магазина, ставшая очевидцем инцидента, получили телесные повреждения.

Правоохранители оперативно установили личность нападающего и задержали его. В настоящее время он находится под стражей в порядке, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством.

По факту происшествия идет досудебное расследование, следователи устанавливают все обстоятельства преступления и степень тяжести травм, нанесенных потерпевшим.

Напомним, что полицейские Синельниковского района задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве местного жителя во время конфликта на почве ревности.