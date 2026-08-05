10:57  05 августа
В Ровно в каркасном бассейне утонул 1-летний мальчик
09:40  05 августа
На Сумщине в квартире нашли мертвым 15-летнего парня
07:44  05 августа
В Ивано-Франковске в городском озере нашли тело мужчины
UA | RU
UA | RU
05 августа 2026, 19:25

Массированный удар дронами по Херсону: в результате вражеских атак пострадали 17 человек

05 августа 2026, 19:25
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Херсонской области в течение 5 августа в результате российских обстрелов пострадали 17 гражданских. Российская армия атаковала область с помощью дронов разного типа, все пострадавшие - жители областного центра

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

"По данным следствия, в течение 5 августа 2026 года российская армия атаковала Херсонщину с помощью дронов разного типа. По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии 17 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, все пострадавшие - жители Херсона, получившие травмы в результате российских атак с помощью БПЛА. Подавляющее большинство попало под удары, передвигаясь по автомобилям или велосипедам. Все остальные – находились на улице, или же в домах. Среди раненых – медицинская сестра одной из больниц города.

Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, складские помещения, гаражи, служебный, грузовой, маршрутный и легковой автотранспорт.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений.

Напомним, что в Херсонской области в течение 4 августа в результате обстрелов один человек погиб, семеро ранены, в том числе три медработницы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрел Херсон пострадавшие дроны
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
31 июля 2026
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
Следственные действия в отношении ближайшего окружения Давида Арахамии свидетельствуют о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вп...
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
Зеленский провел заседание СНБО по планам устойчивости: что известно
05 августа 2026, 20:20
В России взорвали директора завода FPV-дронов
05 августа 2026, 20:15
Массированный удар по Днепропетровской области: враг совершил почти 50 атак, есть раненый
05 августа 2026, 19:56
Удар ножом в грудь: на Днепропетровщине женщина убила сожителя и пыталась обмануть полицию
05 августа 2026, 19:45
15 лет за жестокое убийство выпускницы в Тернопольской области: апелляция отклонила жалобу защиты
05 августа 2026, 18:58
Украинские военные накрыли огнем РЭБ и укрытие россиян
05 августа 2026, 18:55
Дезертир-изменник получил 15 лет тюрьмы: готовил взрыв в Запорожье по заданию спецслужб РФ
05 августа 2026, 18:37
В Генштабе прокомментировали слухи об ударе по Бортницкой станции аэрации в столице
05 августа 2026, 18:19
Чиновнику Государственного центра занятости объявили подозрение из-за растраты 16,5 млн грн
05 августа 2026, 17:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Все публикации »
Ольга Айвазовская
Марина Данилюк-Ярмолаева
Павел Казарин
Все блоги »