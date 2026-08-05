Массированный удар дронами по Херсону: в результате вражеских атак пострадали 17 человек

Фото: ГСЧС

В Херсонской области в течение 5 августа в результате российских обстрелов пострадали 17 гражданских. Российская армия атаковала область с помощью дронов разного типа, все пострадавшие - жители областного центра

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

"По данным следствия, в течение 5 августа 2026 года российская армия атаковала Херсонщину с помощью дронов разного типа. По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии 17 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, все пострадавшие - жители Херсона, получившие травмы в результате российских атак с помощью БПЛА. Подавляющее большинство попало под удары, передвигаясь по автомобилям или велосипедам. Все остальные – находились на улице, или же в домах. Среди раненых – медицинская сестра одной из больниц города.

Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, складские помещения, гаражи, служебный, грузовой, маршрутный и легковой автотранспорт.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений.

Напомним, что в Херсонской области в течение 4 августа в результате обстрелов один человек погиб, семеро ранены, в том числе три медработницы.