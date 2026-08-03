Пограничники эффектно уничтожили российский РЭБ на Северо-Слобожанском направлении

Фото: Госпогранслужба

Украинские военные продолжают уничтожать технику россиян. На Северо-Слобожанском направлении пограничники уничтожили антенны связи и управление беспилотниками у россиян

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На кадрах можно увидеть работу подразделения "Destruction team" пограничной комендатуры быстрого реагирования 5 пограничного отряда, работающего на Северо-Слобожанском направлении. Военные успешно уничтожили антенны связи и управления БПЛА, средства РЭБ и РЭР противника.

"Под прицелом также оказались вражеские укрытия и живая сила окупантов, пытавшихся накапливаться в лесополосах. Отдельным результатом работы стало точное поражение артиллерийской пушки Д-30", - рассказали пограничники.

Напомним, ранее Силы обороны Украины нанесли удар по военному предприятию "Авитек" в российском Кирове , производящем компоненты для авиационной и ракетной техники.