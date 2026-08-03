Огонь охватил почту и грузовики: враг ударил по Прилуцкому району, есть пострадавший

Фото: ГСЧС

В Прилуцком районе Черниговской области в результате российского удара пострадал мужчина. Также возникли масштабные пожары на объектах почтовой и складской инфраструктуры

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

По информации спасателей, после вражеского удара загорелся объект почтовой инфраструктуры. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров.

Кроме того, на другой локации вспыхнули складское здание и шесть грузовиков.

Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали все очаги возгорания.

К ликвидации последствий атаки были привлечены 30 спасателей и 8 единиц техники ГСЧС.

Информация о состоянии пострадавшего и других последствиях российского удара уточняется.

Напомним, что на протяжении 3 августа 2026 года российская армия совершала обстрелы населенных пунктов Херсонщины с помощью авиации, ствольной и реактивной артиллерии и дронов разных типов.