Незадекларированные миллионы и поборы с арестантов: экс-заместителю начальника Киевского СИЗО светит подозрение

Фото: Киевская городская прокуратура

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Установлено, что на момент работы в должности подозреваемый не указал в декларации за 2024 год пользованием его семьей домом и земельным участком в Броварском районе Киевской области стоимостью 3,85 млн грн, что превышает 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Нарушения установлены и материалами проверки НАПК.

В то же время, по версии следствия, заместитель руководителя СИЗО не только пользовался этим домом, но вместе с женой был его реальным владельцем. Право собственности на дом и землю оформили на другую женщину, легализовав таким образом деньги, происхождение которых чиновник не мог объяснить.

Кроме того, установлено, что находясь в должности заместителя руководителя СИЗО, подозреваемый, действуя в сговоре еще с одним из заключенных, получил почти 52 000 грн от одного из арестантов. Деньги мужчина был вынужден заплатить, чтобы избежать угроз со стороны сокамерников.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 665 тыс. грн, которые он внес.

Напомним, что правоохранители передали в суд дело о возможном уклонении от уплаты налогов при поставке продуктов питания для нужд Национальной гвардии Украины.